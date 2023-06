Gigi D’Alessio, fa tappa a Piacenza sabato 1 luglio il suo tour “Dove c’è il sole tour”

Prosegue a suon di grandi eventi la kermesse Piacenza Summer Cult, sabato primo luglio infatti è in programma infatti il concerto di Gigi D’Alessio con il suo “Dove c’è il sole tour”. Questa è solo la prima tranche di un programma estivo che si estenderà fino al 21 luglio.

Gigi D’Alessio, fa tappa a Piacenza il suo tour

Dopo i cinque show di “Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live fa tappa a Piacenza con “Dove c’è il sole tour”, prima data italiana del tour estivo.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.