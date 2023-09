Gioca, Impara, Suona: i Musicisti del futuro a Gossolengo il 3 settembre

Domenica 3 settembre nella piazza di Gossolengo andrà in scena un contest di piccoli artisti nell’evento dal titolo “GIOCA,IMPARA,SUONA. Musicisti del futuro”.

Questa idea è proposta per la prima volta e sviluppata dall’associazione EcoEducando in collaborazione con PianoMania . Ha lo scopo di diffondere la pratica musicale come veicolo culturale nelle nuove generazioni.

Saliranno sul palco piccoli musicisti e cantanti che normalmente frequentano la scuola di musica e che si esibiranno in brani musicali di vario genere. Un’occasione di divertimento, un open day a cielo aperto che ha come location la piazza di paese, con la possibilità di chiedere informazioni agli addetti ai lavori e chi lo sa, di scoprire anche nuovi talenti. Al termine dello spettacolo i bambini potranno provare insieme ai docenti.

Ad arricchire la serata , presenti un gruppo di ballerini professionisti della scuola di danza “Hip Hop Shock” che si esibiranno in brani tratti dal musical Aladdin, dal genere più tradizionale e sportivo a quello più new style.

I volontari di EcoEducando allieteranno la serata con somministrazione di cibo e bevande dalle ore 18,30 fino alle 23 circa. L’ingresso è aperto a tutti.