Dieta fai da te al rientro dalle vacanze, la dietista Monica Maj: “Si rischia di danneggiare il proprio organismo” – AUDIO

Dieta fai da te al rientro dalle vacanze, la dietista Monica Maj: “Si rischia di danneggiare il proprio organismo”.

Lo stress da rientro alla quotidiana routine dopo le vacanze spesso porta anche a decisioni poco ponderate, come affidarsi alla dieta fai da te per recuperare i chili in più accumulati durante le ferie. Una delle mode del momento sembra essere quella di provare il “digiuno a intermittenza”, una pratica pericolosa secondo la dietista piacentina Monica Maj.

Purtroppo in tema di alimentazione tutti mettono del loro. Il digiuno a intermittenza impegna il nostro corpo in una maniera non equilibrata. Ho letto anche di persone che sono state male, come tutti i regimi nuovi che non hanno ancora grandi fondamenti scientifici vanno ponderati affidandosi a un professionista. Propio come nell’esercizio fisico. Finché facciamo delle camminate va bene però se dobbiamo intraprendere un percorso serio di allenamenti occorre anche in questo caso affidarsi a un professionista.

Che rischi porta una dieta fai da te?

Sicuramente delle carenze di nutrienti. A volte anche sospendere il cibo per molte ore e fare delle scelte molto restrittive può portare a svenimenti. La glicemia fa degli sbalzi verso l’alto e soprattutto verso il basso. Si rischia di danneggiare, andando verso il lungo periodo, il proprio organismo.