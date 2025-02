Gioia School of Music, con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”

Si è concluso a fine dello scorso novembre il progetto “Gioia School of Music” iniziato a fine 2023 grazie al sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Gli studenti del Liceo Gioia hanno potuto accedere ad un articolato palinsesto di iniziative di promozione culturale di ambito musicale e di moduli formativi per maturare competenze performative e una più approfondita conoscenza dei diversi generi musicali.

Nell’ambito del progetto gli studenti hanno potuto cimentarsi in riletture personalizzate di opere liriche, sentirsi performer di musical, orchestrali e coristi per musica da film, cantanti pop o pianisti e violinisti classici di formazioni di musica da camera.

Il progetto ha promosso la cultura musicale senza trascurare alcun genere con l’obiettivo di avvicinare i giovani a quelle espressioni musicali da loro meno frequentate – jazz, classica, lirica…- ma anche di dar loro gli strumenti per comprendere più a fondo ciò che ascoltano abitualmente.

Le diverse attività di promozione culturale e le iniziative di presentazione al pubblico del lavoro svolto nell’ambito dei moduli formativi hanno offerto alla scuola un variegato ventaglio di proposte, coinvolgendo la maggior parte delle classi.

Per fare solo alcuni esempi, molto apprezzata da studenti e docenti è stata l’attività di promozione culturale “Gioia all’opera”: una lezione-concerto di introduzione all’opera lirica dal titolo “Do you like opera?”, che ha visto la partecipazione del cantante e divulgatore Simone Tansini con la soprano Rebecca Brusamonti e Gianluca Feccia nella veste di pianista, e una lezione sull’Otello in preparazione alla rappresentazione per le scuole presso il Teatro Municipale di Piacenza.

Cambiando genere musicale: straordinaria è stata l’opportunità di assistere ad una lezione-concerto di avvicinamento al genere jazz attraverso un’originale lettura dell’opera Marcovaldo di Calvino a cura del musicista-attore Peppe Servillo.

Non poteva mancare l’appuntamento con la musica klezmer per il Giorno della memoria 2024 grazie al prezioso contributo del gruppo musicale Muzikobando. Un evento talmente apprezzato che per il 2025, a progetto SIAE concluso, il Liceo Gioia ha deciso di replicare l’iniziativa.

Le altre attività spaziano dal rock al cantautorato, alla musica rinascimentale e barocca, il tutto sempre in forma di lezione-concerto per dare l’opportunità agli studenti di conoscere la musica attraverso momenti di ascolto dal vivo, incontrando gli artisti e, perché no, toccando gli strumenti… come hanno potuto fare gli studenti che hanno assistito alle iniziative sulla musica rinascimentale e barocca a cura di Maddalena Scagnelli e del gruppo Le rose e le viole: in una pausa della lezione gli studenti hanno potuto toccare la tiorba, il salterio e il clavicembalo.

Qual è il valore aggiunto del progetto “Gioia School of Music”? Nessun limite all’esplorazione dei generi musicali e l’esperienza diretta della lezione-concerto dal vivo per sollecitare negli studenti interessi e passioni musicali.

E’ per questo che la Gioia School of Music non si ferma qui, il gruppo di lavoro (Valeria Caponetti, Franco Marzaroli, Fabrizio Pezza e Valeria Provini) ha già in mente nuove iniziative nell’ambito del progetto di istituto L’ora di musica, anche perché, ormai, gli studenti si sono appassionati!