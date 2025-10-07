Dedicata a Giorgio Armani una sezione speciale del prossimo bando comunale per l’arte urbana

Sarà intitolata a Giorgio Armani una sezione speciale del bando comunale “UAU PC! – Urban Art Unites Piacenza”, che premierà con uno stanziamento massimo di 10 mila euro un progetto di arte urbana ispirato ai princìpi umani, al talento e all’identità creativa di cui è stato interprete e testimone. Un progetto che si addica al valore di un uomo che, partendo proprio da Piacenza, ha reso grande e portato nel mondo lo stile italiano.

La decisione è stata formalizzata oggi dalla Giunta comunale, che ha deliberato l’istituzione di questo specifico contributo nell’alveo del prossimo avviso pubblico a sostegno della Street Art, che può contare su un finanziamento complessivo di 30 mila euro grazie al Fondo per la sicurezza urbana della Prefettura di Piacenza.

Trova così una declinazione concreta, con l’avvio dell’iter amministrativo, l’annuncio che la sindaca Katia Tarasconi, a pochi giorni dalla scomparsa dello stilista piacentino, aveva rilanciato durante l’inaugurazione della 3° edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, dando voce alla proposta dei giovani che avevano avanzato, al Comune, l’idea di rendere omaggio a Giorgio Armani proprio attraverso l’impronta creativa dell’arte urbana.

“Abbiamo raccolto con entusiasmo l’idea dei nostri ragazzi di celebrare, con una nuova opera artistica, una figura di tale, straordinaria caratura”, evidenzia la sindaca: “È un gesto semplice, che nasce dalla spontaneità di un movimento giovanile sensibile alla bellezza e agli insegnamenti di cui il signor Armani è stato interprete attraverso la sua carriera e la sua personalità”.

“Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione nell’onorare la memoria di un concittadino illustre, che ha portato il Made in Italy ai più alti livelli in tutto il mondo, valorizzando nel contempo l’arte urbana come pilastro di un linguaggio civico e culturale che si sta connotando sempre più come patrimonio condiviso: è solo la prima tappa di un percorso che continuerà ad unire arte, comunità e spazi pubblici”.

“Ormai da tre anni – aggiunge l’assessore Francesco Brianzi – UAU PC! sta colorando una Piacenza che guarda ai giovani e alla cultura come forza dirompente di rigenerazione La sezione dedicata a Giorgio Armani nasce anche dal legame profondo che egli ha mantenuto con la nostra città. Tutti noi, come i tanti studenti presenti quel giorno al Teatro Municipale, ricordiamo con grande emozione la cerimonia con cui la sede cittadina dell’Università Cattolica ha conferito la laurea honoris causa a Giorgio Armani : un segno di attenzione verso le nuove generazioni che deve continuare a ispirarci, così come continuerà a farlo la sua eredità morale e il suo esempio”.

Il nuovo bando “UAU PC!”, sotto l’egida del Servizio Piacenza Giovani – Settore Piacenza 2030, sarà pubblicato nelle prossime settimane sul sito web comunale. Istituito dalla Giunta Tarasconi con l’obiettivo di promuovere l’arte urbana come elemento di rigenerazione, tutela del decoro e incentivo alla partecipazione, il progetto di sostegno alla Street Art trova il suo principale riferimento nelle linee guida per la realizzazione di opere di arte urbana del Comune di Piacenza, approvate dall’Amministrazione nel marzo 2024.

