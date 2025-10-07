Si perde tra i boschi di Vernasca e chiama i soccorsi, 79enne rintracciato e tratto in salvo

È stato ritrovato dopo circa un ora di ricerca l’anziano piacentino che questo pomeriggio mentre era a raccogliere le castagne ha smarrito il sentiero perdendo l’orientamento.

Si trovava nel bosco di castagni nei pressi della Madonna di Pione, nel comune di Vernasca (PC), il 79enne che questo pomeriggio era uscito a raccogliere le castagne in quei boschi che conosceva bene quando purtroppo ha perso il sentiero e l’orientamento.

Preoccupato per la sua sicurezza ha quindi chiamato i soccorsi e sul posto per la ricerca è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna che lo ha ritrovato dopo circa un’ora.

L’uomo era solo spaventato ma privo di problematiche sanitarie ed è stato riaccompagnato alla propria auto dai tecnici della stazione monte Alfeo. Lì ad aspettarlo c’era un parente e i Carabinieri di Vernasca.

