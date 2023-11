Giornata contro la violenza sulle donne, stand della polizia in Largo Battisti poi la questura si illuminerà di arancione

Per la giornata contro la violenza sulle donne, la questura allestirà uno stand in Largo Battisti che resterà presente dalle 9 alle 12. Saranno presenti operatori che distribuiranno materiale informativo per comunicare ai cittadini le azioni comunemente svolte in caso di maltrattamenti e violenze.

Nel pomeriggio, invece, la facciata della questura si illuminerà di arancione nell’ambito della campagna “Orange the World”, supportata a livello locale dall’associazione Soroptimist. Un’accensione simbolica da parte del questore Ivo Morelli per aderire all’iniziativa promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere.