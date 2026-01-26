Giornata della Memoria, in Cattolica una riflessione sugli internati militari italiani nei lager nazisti

Torna anche quest’anno nel campus di Piacenza l’appuntamento promosso dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione della Giornata della Memoria. Un momento ormai consolidato di riflessione e approfondimento storico rivolto alla comunità accademica, alla cittadinanza e, in modo particolare, alle giovani generazioni.

Martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11.30, nell’Auditorium G. Mazzocchi si terrà l’incontro di studio dal titolo “Gli internati militari italiani nei lager nazisti. Un’altra Resistenza”, dedicato a una delle pagine più rilevanti e al tempo stesso meno conosciute della storia del nostro Paese.

Al centro dell’iniziativa la vicenda dei circa 650.000 militari del Regio Esercito che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di continuare a combattere al fianco della Germania nazista. Una scelta che costò loro una lunga e durissima deportazione nei campi di prigionia tedeschi e che rappresentò, di fatto, una forma precoce di Resistenza, maturata ben prima che questa si organizzasse entro i confini italiani.

«Intendiamo offrire una riflessione pubblica su una vicenda di grande rilievo storico ma ancora poco nota – sottolinea il professor Saverio Gentile, docente dell’Università Cattolica e curatore dell’incontro –. Furono centinaia di migliaia i soldati e gli ufficiali italiani che, scegliendo di non aderire al nazismo, pagarono con la prigionia e con sofferenze indicibili una decisione fondata su valori di libertà e dignità».

Dopo i saluti istituzionali del preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, professor Marco Allena, l’incontro sarà introdotto e coordinato dallo stesso professor Gentile. Interverrà la professoressa Valentina Giorgia Maria Villa, storica della Facoltà di Scienze politiche della sede di Milano dell’Università Cattolica, con una relazione dal titolo “Storia e memoria di un rifiuto: la vicenda degli Internati Militari Italiani”.

Anche per l’edizione 2026 l’iniziativa ha registrato una numerosa adesione da parte delle scuole superiori del territorio, a conferma del forte valore educativo dell’appuntamento e il suo ruolo nel promuovere una memoria consapevole, capace di parlare ai giovani e di offrire strumenti critici per comprendere il presente attraverso la storia.

L’incontro si inserisce nel più ampio impegno dell’Università Cattolica nel custodire e trasmettere la memoria del Novecento, nella convinzione che conoscere il passato resti una condizione indispensabile per la costruzione di una società democratica e responsabile.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy