Nuoto – Vittorino da Feltre premiata dal comitato regionale per i tricolori di pinnato

Giornata di gloria per la squadra agonistica di nuoto pinnato della Vittorino da Feltre. Alcuni atleti della formazione biancorossa, infatti, sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione svoltasi ieri a Bologna presso la sede del Comitato regionale Emilia Romagna della Fipsas – Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee, sotto l’egida della quale si svolge l’attività agonistica del nuoto pinnato.

La delegazione biancorossa, accompagnata dall’allenatrice Giorgia Mancin, era composta da Riccardo Albasi, Sebastiano Rossi, Amelia Lombardi, Gaia Sebastiani, Sofia Cosenza, Marco Pietralungta e Yassine Lannaia. Atleti biancorossi elogiati e premiati dai vertici federali in virtù degli ottimi risultati conquistati nel corso della stagione 2025. Riccardo Albasi ha conquistato tre titoli italiani Junior (nei 100 e 200 monopinna e nella staffetta 4×50 mono), due argenti tricolori (200 mono e 50 apnea) ma anche un quarto e un quinto posto con la squadra azzurra in Polonia ai Campionati europei.

Due titoli italiani Junior (400 monopinna e 4×50 monopinna) per Sebastiano Rossi, vincitore anche dell’argento nei 100 monopinna e dei bronzi nei 200 monopinna e nella 4×200 monopinna; titolo tricolore anche per Amelia Lombardi e per Gaia Sebastiani nella staffetta 4×100 pinne Prima categoria con le compagne di squadra Ginevra Galeazzi e Martina Zangrandi, così come per Sofia Cosenza che ha vinto l’oro agli italiani nella 4×50 monopinna Prima categoria mista (con Albasi, Rossi ed Elisa Malchiodi), ma anche i bronzi nella 4×100 pinne e nella 4×50 due pinne. Titolo italiano Junior ma anche medaglia d’argento per Yassine Laanaia nella staffetta 4×50 monopinna (con Rossi, Albasi e Alessandro Zangrandi), e quattro secondi posti tricolori per Marco Pietralunga nella categoria Senior: nei 50, nei 100, nei 200 e nei 400 monopinna. Presente alla premiazione anche il Presidente provinciale di Piacenza della Fipsas, Angelo Bugada.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy