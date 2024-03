Giornata Mondiale del Rene 2024, Roberto Scarpioni: “ Attenzione ai segnali, come possibili gonfiori e dolori ai fianchi” – AUDIO

Giornata Mondiale del Rene 2024, Roberto Scarpioni: “ A Piacenza seguiti oltre 1000 pazienti a rischio malattia”. Il 14 marzo, data di ricorrenza della giornata, ha fatto il punto della situazione Roberto Scarpioni, direttore del reparto di Nefrologia dialisi dell’ospedale di Piacenza, ospite a Radio Sound.

Dagli ultimi dati circa il 6,5% della popolazione italiana presenta una malattia renale e nel mondo i soggetti che soffrono un problema renale sono oltre 850 milioni e molti altri non sanno di averlo.

La situazione a Piacenza e provincia

Abbiamo una popolazione anziani – spiega Scarpioni – e questo si riflette nella possibilità di andare incontro a malattie renali. Quindi il tasso d’incidenza di nuovi pazienti, nel nostro territorio, è alto. Abbiamo circa 200 cittadini che stanno facendo Emodialisi e 37 persone che fanno la dialisi a domicilio. Questo è un nostro fiore all’occhiello.

L’importanza di intercettare chi è a rischio malattia

Abbiamo un ambulatorio dove vediamo circa 20 pazienti al giorno che arrivano dall’indicazione del medico curante. A breve vogliamo incrementare questo servizio per dare una risposta alla cittadinanza. E poi abbiamo circa 1000 persone a rischio di sviluppare l’insufficienza renale, che gestiamo in day service. Visitiamo questi pazienti più volte all’anno ed eventualmente prescriviamo dei cicli di terapia in regime day hospital.

Come si riconoscono i sintomi?

Se un paziente ha una storia di malattie renali, di cardiopatia o soffre di ipertensione, è tra quelli più a rischio. Idem se hanno avuto un caso in famiglia con questi disturbi. Va fatta attenzione alle gambe e alle mani, nel caso di un gonfiore che prima non c’era, oppure a possibili urine colorate dolori al fianco, sono alcuni segnali che potrebbero far pensare a un problema renale.

Come prevenzione come si può agire?

Soprattutto con uno stile di vita adeguato. Smettere di fumare, fare attività fisica e attenzione al peso. L’alimentazione è molto importante perché noi siamo quello che mangiamo. Poi il consiglio è di bere almeno un litro di acqua al giorno.

Una giornata dedicata alla prevenzione

Il 14 maggio l’equipe di medici e infermieri di Nefrologia e dialisi dell’Azienda Usl di Piacenza sarà presente in questa giornata di prevenzione in piazza Cavalli. Assieme alla Croce Rossa saremo a disposizione dei cittadini per colloqui informativi e per intercettare eventuali segni di anno renale.

Giornata Mondiale del Rene 2024, Roberto Scarpioni: AUDIO intervista