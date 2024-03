Centenario della morte di Giacomo Puccini, evento speciale alla Sala dei Teatini il 17 marzo

Domenica 17 marzo alla Sala dei Teatini, a partire dalle ore 17, è in programma un evento speciale in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini. Il Museo Renata Tebaldi di Busseto e l’associazione Amici della Lirica di Piacenza, in collaborazione con Fondazione Teatri di Piacenza, proporranno al pubblico un doppio appuntamento, a ingresso libero. Si partirà con la presentazione e guida all’ascolto di Turandot per la rassegna “Prima di andare in scena” organizzata come di consueto dagli Amici della Lirica di Piacenza. Sarà Gian Francesco Amoroso a introdurre l’opera al pubblico e a interpretare al pianoforte alcuni celebri brani insieme al tenore Davide Piaggio, in vista del titolo pucciniano in cartellone il 22 e 24 marzo al Teatro Municipale di Piacenza.

L’evento proseguirà con una vera e propria Maratona Pucciniana, ideata da Giancarlo Landini e organizzata dal Museo Renata Tebaldi, presieduto da Giovanna Colombo, cheunisce all’attività conservativa di custode dei costumi e dei cimeli del celebre soprano, voce tra le più incisive di tutti i tempi, quella di centro di sostegno e diffusione della cultura musicale, promuovendo incontri, conferenze e convegni, e attraverso la costruzione di una rete di rapporti con le principali istituzioni culturali del territorio. Nel corso della “Maratona”, si ascolteranno le pagine che Puccini scrisse per voce di soprano: il mondo femminile ha sempre attratto l’immaginazione del compositore lucchese, che nelle sue opere ha messo al centro donne di natura diversa, tutte però contrassegnate dal coraggio con cui affrontano l’esperienza della vita e dell’amore. Il programma condurrà da Le Villi fino a Turandot, da Anna, la protagonista delle Villi, a Liù e alla “principessa di gelo”. Sfileranno davanti al pubblico Manon, Mimì, Musetta, Tosca, Cio-Cio-San, Minnie, Magda, Giorgetta, Lauretta, Suor Angelica, con le pagine a loro dedicate: “In quelle trine morbide”, “Sì, mi chiamano Mimì”, “Quando m’en vo”, “Un bel dì vedremo” fino a “Tu che di gel sei cinta”. La conclusione sarà lasciata all’ascolto della voce pucciniana per antonomasia, quella di Renata Tebaldi che intona “Vissi d’arte” da Tosca, di cui è considerata universalmente interprete di riferimento.

Accompagnata al pianoforte da Gian Francesco Amoroso e introdotta da Silvia Casagrande, la Maratona verrà animata da Valentina Boi, Ana Isabel Lazo, Marta Mari, Valeria Sepe, voci di indubbio spicco nel panorama del teatro lirico, cui si aggiunge Enrica Macaro, giovane promessa del canto, che interpreterà “Chi il bel sogno di Doretta”. Il concerto sarà impreziosito dalla partecipazione del mezzosoprano Laura Verrecchia, artista tra le più incisive dell’ultima generazione, che canterà l’Aria di Tigrana dall’Edgar e parteciperà al Duetto dei fiori di Madama Butterfly, per poi essere la Zia Principessa in Suor Angelica. Unica deroga alle voci femminili, la presenza del tenore Davide Piaggio che, dopo aver partecipato alla presentazione di Turandot, unirà la sua voce a quella del soprano nel finale di “In questa reggia”, così come prevede la partitura di Puccini.

L’ingresso alla Sala dei Teatini è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.