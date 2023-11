Giornata Mondiale dell’infanzia, Lidia Pastorini (Unicef Piacenza): “Diritti dei bambini, purtroppo è una delle convenzioni meno tutelate” – AUDIO

Diritto alla Pace. E’ il tema scelto per celebrare il 20 novembre la Giornata Mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 20 novembre – commenta Lidia Pastorini referente Provinciale di Unicef Piacenza – la firma da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Paradossalmente pur essendo ratificata da tutti gli stati è una delle convenzioni meno tutelate e meno seguite.

Sul tema a Piacenza vi siete mossi con diverse iniziative

Sì, perché riteniamo che non sia mai abbastanza pensare che tutti celebrano i bimbi, ma poi nel concreto spesso i governi non se ne occupano. Siamo grati al Comune di Piacenza che ha illuminato di blu Palazzo Farnese, proprio per celebrare questa giornata. Ieri si è tenuta una camminata per famiglie organizzata con il Comitato UNICEF di Piacenza per celebrare i Diritti dell’infanzia. Inoltre il 18 novembre abbiamo inaugurato all’Officina dell’Arte la mostra benefica “Emergenza bambini a Gaza”.

Per questa occasione, l’UNICEF ha lanciato “Bambini tra guerre ed emergenze dimenticate”, per ricordare i tanti bambini che nel mondo vivono contesti di guerra ed emergenza. Il focus è su 6 paesi colpiti da conflitti o gravi violenze. Alcuni, come Palestina e Ucraina, al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica ed altre emergenze “dimenticate”, come Siria, Yemen, Sudan, Haiti.

Foto, dalla pagina ufficiale Facebook di Unicef.

