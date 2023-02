Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, le iniziative a Piacenza il 16 febbraio

Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, le iniziative a Piacenza.

Anche il Comune di Piacenza aderisce alla giornata nazionale con numerose iniziative. Nella giornata di giovedì 16 febbraio sarà limitato, ove possibile, il consumo elettrico e il riscaldamento in uffici pubblici e nelle scuole. Alle 18, presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese si terrà il ‘Concerto acustico al buio’, eseguito dall’orchestra della scuola Nicolini. Sarà inoltre spenta, in modo simbolico, l’illuminazione artistica dei monumenti di Palazzo Gotico.

Tutta la cittadinanza, le associazioni e le attività commerciali del territorio sono invitate a prendere parte attivamente alla manifestazione. Sono invece già in corso le attività del Ceas Infoambiente nelle scuole, per stimolare nei ragazzi riflessioni e idee sui modi possibili, nel quotidiano, per ridurre gli sprechi e promuovere la sostenibilità energetica.

Presso la Biblioteca comunale Passerini Landi verrà infine allestito uno scaffale a tema ‘energia’, con una bibliografia dedicata pubblicata sul proprio sito web.

Giornata nazionale del risparmio energetico: il programma