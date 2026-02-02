Giornata per la Pace: sabato 7 febbraio in piazza Cavalli iniziative, workshop e preghiera

Sabato 7 febbraio 2026, a Piacenza, si terrà la Giornata per la Pace dal titolo “Goccia dopo goccia – Un oceano di pace”.

LA NOTA DEGLI ORGANIZZATORI

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Piacenza, si svolgerà nel cuore della città tra Piazza Cavalli, Palazzo Gotico e la Basilica di San Francesco. La scelta di queste location non è casuale: desideriamo che il nostro impegno per la pace sia aperto a tutti e diventi un segno visibile e concreto per l’intera cittadinanza, per abitare i luoghi quotidiani della vita della città e parlare a tutti, credenti e non credenti.

La giornata è pensata e organizzata da AGESCI, Azione Cattolica, Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio insieme all’Ufficio Catechistico e al Servizio per la Pastorale Giovanile- Vocazionale della Diocesi, a partire dal Messaggio per la Pace di Papa Leone XIV del 1° gennaio 2026.

Il programma prevede un momento di accoglienza alle ore 15.00 in Piazza Cavalli, seguito da alcuni workshop che animeranno il pomeriggio. La giornata si concluderà con un momento di preghiera, alla presenza del Vescovo Adriano Cevolotto.

Saranno presenti anche alcune associazioni che, sotto i portici di Piazza Cavalli, esporranno attraverso degli stand il loro modo di costruire la pace per mezzo del loro servizio quotidiano. Gli stand potranno essere visitati sia dai partecipanti ma anche da tutti coloro che passando per la piazza vorranno fermarsi.

Ogni gruppo che parteciperà dovrà portare una fialetta, che avrà riempito con qualche goccia d’acqua ogni volta che, nel tempo precedente alla Giornata, verrà affrontato un tema legato alla pace: poco alla volta, un passo dopo l’altro, goccia dopo goccia, si può “fare il mare”, grazie all’impegno di tutti. La fialetta con le gocce d’acqua verrà poi utilizzata durante il momento di preghiera conclusivo con il Vescovo, come gesto simbolico e condiviso di impegno per la pace.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutte le età, perché la pace è da fare tutti insieme.

