Maltempo e pioggia che gela, allerta gialla anche sul Piacentino

Allerta GIALLA per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per pioggia che gela anche nella provincia di Piacenza.
Per la giornata di martedì 3 febbraio sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio più probabili sul crinale dell’Appennino centro-occidentale.
Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1 nei corsi d’acqua del settore emiliano centro occidentale e sul bolognese, lungo l’asta principale del Reno. Non si escludono tuttavia rapidi e localizzati superamenti di soglia 2 nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore emiliano centrale.
Nelle aree montane si potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore.
Sono previsti inoltre, venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale dell’intero Appennino. Sui rilievi occidentali sono previsti possibili locali episodi di pioggia che gela al suolo.