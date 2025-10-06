Giornata per le vittime sul lavoro: “Una formazione efficace per diffondere una vera cultura della sicurezza”

Anche quest’anno l’ANMIL celebrerà in tutte le province d’Italia, attraverso le proprie sedi, la 75ᵃ Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro

L’appuntamento con tutto il nostro territorio è per Domenica 12 ottobre a Piacenza, con il seguente programma:

Ore 09.50 – Raduno deipartecipanti presso la sede ANMIL, Via Molineria S. Andrea 5

deipartecipanti presso la sede ANMIL, Via Molineria S. Andrea 5 Ore 10.10 – Corteo accompagnato dalla banda musicale “Ponchielli”, fino alla lapide dicata alle Vittime del Lavoro – Portici di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli

accompagnato dalla banda musicale “Ponchielli”, fino alla lapide dicata alle Vittime del Lavoro – Portici di Palazzo Gotico in Piazza Cavalli Ore 10.20 – Deposizione di una corona di alloro presso il monumento dei caduti sul Lavoro in Piazzetta Pescheria

presso il monumento dei caduti sul Lavoro in Ore 10.30 – S. Messa in suffragio dei Caduti sul Lavoro in Largo Battisti nella Chiesa di San Donnino

in suffragio dei Caduti sul Lavoro in Largo Battisti nella Ore 11.30 – Cerimonia Civile presso l’Auditorium Sant’Ilario, Corso Garibaldi 17, alla presenza delle Autorità invitate.

presso Corso Garibaldi 17, alla presenza delle Autorità invitate. Ore 13,00 – Pranzo sociale presso: trattoria solidale “BUONTEMPO” Strada della Mola, 70 – Pittolo

Durante la Cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi Invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’INAIL di Piacenza,

Mauro Braga, neo eletto Presidente Territoriale ANMIL di Piacenza, lancia un appello accorato nel presentare l’iniziativa che si svolge annualmente e che sarà un’occasione di confronto sui dati relativi agli infortuni sul lavoro e sulle misure necessarie per migliorare la sicurezza. Problema assolutamente attuale, soprattutto alla luce del fatto che ogni giorno nel nostro paese almeno 3 lavoratori perdono la vita, a causa di incidenti che probabilmente si potrebbero prevenire.

“È necessario – sottolinea il presidente Anmil – che tutti si sentano parte attiva nella lotta agli incidenti sul lavoro, che causano migliaia di invalidità permanenti e un numero intollerabile di morti”.

“Dalle istituzioni ai singoli cittadini – continua Braga – la società deve compiere un salto culturale e comportamentale, affinché il fenomeno possa essere sconfitto. Consapevoli di questo, particolare attenzione viene da noi dedicata alle nuove generazioni attraverso progetti di sensibilizzazione nelle scuole, con testimonianze dirette degli infortunati sul lavoro e l’ampia competenza che da 75 anni ha reso autorevole la voce di ANMIL”. Ormai sono anni che la presenza dei volontari Anmil negli istituti scolastici piacentini è costate e significativa.

“Dobbiamo moltiplicare i nostri sforzi – dichiara in conclusione il presidente Anmil – per diffondere una vera cultura della sicurezza, attraverso una formazione efficace e non solo nozionistica, sensibilizzando datori di lavoro, lavoratori e, prima di tutti, i giovani che saranno i lavoratori di domani. In questa giornata dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro vogliamo portare l’attenzione sulla cultura della sicurezza e sulla legalità ad essa connessa. Dobbiamo pensare che le leggi sulla sicurezza sono un’opportunità e non un dovere o obbligo fine a se stesso ed imposto; che i dispositivi di sicurezza sono dati in dotazione come una tutela e non come un impedimento, che quanto speso per la sicurezza è un investimento e non un onere o una penalizzazione, in quanto nel futuro garantirà una crescita per l’azienda all’insegna della legittimità e legalità”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy