Serie B – La Bakery vola a Piazza Armerina, Salvemini: “Pronti a reagire alle difficoltà” – AUDIO

Trasferta siciliana per Bakery Piacenza, impegnata domenica alle ore 17 sul campo di Siaz Basket Piazza Armerina.

I biancorossi arrivano dalla sconfitta casalinga contro Elachem Vigevano e vogliono reagire subito, come spiega coach Giorgio Salvemini alla vigilia: “Arriviamo da una buona settimana, in cui abbiamo lavorato bene sulle nostre criticità, emerse in modo simile nelle gare contro Montecatini e Vigevano. Vogliamo essere solidi e con la giusta energia in ogni momento della gara, per essere pronti a reagire ai momenti difficiliche possono arrivare durante la gara”.

L’allenatore di Bakery Piacenza traccia la via verso la quarta giornata di campionato: “Dobbiamo farci trovare pronti, giocando la nostra pallacanestro. Incontriamo una squadra che è ancora a zero punti, ma con grande talento tecnico, sia offensivo sia difensivo. È un gruppo nuovo e che magari deve strutturarsi, però dobbiamo pensare a noi stessi e a continuare il nostro percorso di crescita”.

