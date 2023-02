Giorno del ricordo delle Foibe, venerdì convegno all’associazione Liberali

Venerdì 10 febbraio, alle 18, nella sede dell’Associazione dei Liberali Piacentini “Luigi

Einaudi” in via Cittadella a Piacenza, si terrà una conferenza in occasione del “Giorno del

ricordo delle Foibe” con l’intervento di Francesco Mastrantonio, che parlerà della carneficina

delle Foibe come testimonianza dell’odio politico-idologico e della pulizia etnica voluta da

Tito. L’ingresso è libero.