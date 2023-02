Irpef, le richieste dei sindacati alla giunta: fascia di esenzione più larga e no alla flat tax. Sulla mancanza di risorse: “Serve personale dedito al recupero dell’evasione fiscale” – AUDIO

“Per noi è stato un fulmine a ciel sereno”. Così i sindacati commentano la decisione del sindaco Katia Tarasconi di alzare l’IRPEF. I sindacati avevano chiesto un incontro con la giunta per discutere di questo tema e l’incontro si è tenuto oggi alle 12. Un incontro durante il quale i sindacati hanno avanzato alcune richieste all’amministrazione.

“Questo intervento sull’IRPEF arriva in un momento estremamente delicato per i cittadini, dopo il Covid e dopo il rincaro energetico: quindi noi siamo preoccupati dal fatto che l’aumento dell’IRPEF possa impattare sulla vita dei piacentini. Per questo motivo la nostra prima richiesta è stata quella di aumentare la fascia esente IRPEF dagli attuali 11 mila“, spiegano.

“Il secondo punto riguarda la flat tax, ovvero la volontà di fissare una quota di 0,80 per tutti a partire da un certo limite. Un’idea che non ci piace, secondo noi la tassazione progressiva permette di avere un bilanciamento in base a quanto si guadagna”.

La terza istanza riguarda le assunzioni comunali che la giunta ha intenzione di mettere in atto. La stessa amministrazione, infatti, ha lamentato una carenza di organico al quale è necessario porre rimedio se si vuole procedere con progetti importanti già in cantiere. Ma secondo i sindacati, se si vogliono recuperare risorse importanti, bisogna partire dal contrasto all’evasione.

“Per questo abbiamo chiesto che una parte di questi nuovi assunti sia destinata all’ufficio Entrate per il recupero dell’evasione fiscale“, spiegano. Secondo le sigle sindacali, infatti, il Comune di Piacenza sta recuperando troppo poco: “Gli ultimi dati riferiti al 2020 parlano di un recupero dell’evasione fiscale pari a 18 mila euro. Teniamo presente che un comune come Carpaneto ha recuperato 15 mila euro: non è possibile che il capoluogo recuperi solo 3 mila euro in più rispetto a un comune come Carpaneto. Quindi bisogna puntare maggiormente su questo”.