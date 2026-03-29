Giuseppina Bridelli ospite di Stelle Sonanti il 30 marzo all’Ospedale di Fiorenzuola

«Provo vera gioia nell’unirmi agli Amici della Lirica di Piacenza che, in collaborazione con l’Orchestra Dedicata, portano la musica direttamente nei luoghi di cura per donare bellezza, empatia e sollievo» ha dichiarato il mezzosoprano piacentino Giuseppina Bridelli, prossima ospite e protagonista dell’iniziativa “Stelle Sonanti – La musica nei luoghi di cura”, promossa dagli Amici della Lirica di Piacenza in collaborazione con l’Orchestra Dedicata.
L’appuntamento è in programma lunedì 30 marzo alle 16 presso la Sala Polivalente dell’Ospedale di Fiorenzuola, con il concerto “Grazie e splendori, ombre e brividi del Barocco in musica” diretto dal Maestro Daniele Ruzza.
Come ogni evento del ciclo, anche questo concerto è associato a una stella: la Pulsar ammaliante, «una meraviglia del cosmo che ammalia perché ruota e fa luce come un faro» ha commentato la Bridelli.
Informazioni
Il concerto è rivolto principalmente ai degenti dell’ospedale, ai loro familiari e al personale sanitario, ma sarà aperto anche a un numero limitato di ascoltatori esterni, fino a esaurimento posti (per informazioni: +39 333 5320 655).