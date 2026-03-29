Giuseppina Bridelli ospite di Stelle Sonanti il 30 marzo all’Ospedale di Fiorenzuola

«Provo vera gioia nell’unirmi agli Amici della Lirica di Piacenza che, in collaborazione con l’Orchestra Dedicata, portano la musica direttamente nei luoghi di cura per donare bellezza, empatia e sollievo» ha dichiarato il mezzosoprano piacentino Giuseppina Bridelli, prossima ospite e protagonista dell’iniziativa “Stelle Sonanti – La musica nei luoghi di cura”, promossa dagli Amici della Lirica di Piacenza in collaborazione con l’Orchestra Dedicata.



L’appuntamento è in programma lunedì 30 marzo alle 16 presso la Sala Polivalente dell’Ospedale di Fiorenzuola, con il concerto “Grazie e splendori, ombre e brividi del Barocco in musica” diretto dal Maestro Daniele Ruzza.

Come ogni evento del ciclo, anche questo concerto è associato a una stella: la Pulsar ammaliante, «una meraviglia del cosmo che ammalia perché ruota e fa luce come un faro» ha commentato la Bridelli.





Informazioni

Il concerto è rivolto principalmente ai degenti dell’ospedale, ai loro familiari e al personale sanitario, ma sarà aperto anche a un numero limitato di ascoltatori esterni, fino a esaurimento posti (per informazioni: +39 333 5320 655).

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy