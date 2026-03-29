I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo la pesante sconfitta dei biancorossi a Lentigione: “Non abbiamo perso per degli episodi” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Sgombriamo il campo dagli equivoci. Non abbiamo perso per gli episodi, gli episodi hanno si contribuito ad indirizzare la partita ma verso la squadra che in campo si è dimostrata in tutto superiore al Piacenza, sia dal punto di vista dell’impianto di gioco sia dal punto di vista del intensità. La differenza tra una squadra che punta a vincere il titolo e noi si è vista nettamente in campo come in tutto il girone di ritorno in cui abbiamo sempre fallito gli appuntamenti importanti. Questi siamo, una squadra da quarto o quinto posto con un distacco di una decina di punti da chi vuole salire. Lentigione doveva essere un segnale prima di tutti a se stessi e poi anche all’esterno per dire siamo più bravi di quello che dice la classifica per alimentare quelle speranze di vincere i play off che solo pochi super ottimisti continuavano a pensare. Ed in tutto questo la Società continua nel suo silenzio che attualmente non è il miglior modo di condurre le cose. La sensazione è quella che in questo momento le anime societarie non siano allineati su che scelte fare nel futuro. A partire dal Ds per poi continuare con l’allenatore che da un mese e più viene considerato il perno del Piace futuro ma che ad ora non ha ancora il contratto.

La chiosa finale

La chiosa finale non è sulla partita ma sulle dichiarazioni finali di Franz. Sono certo che rivedendo la partita cambierà opinione, perché non abbiamo perso degli episodi ma perché loro sono stati superiori. E solo capendo questo si può capire dove e come migliorare…

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