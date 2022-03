Cade dalla scala mentre taglia una pianta, grave giardiniere a Castell’Arquato: trasportato a Parma in eliambulanza

Stava potando un albero in cima a una scala quando è caduto rovinosamente a terra. Grave infortunio a Castell’Arquato questa mattina. L’uomo, 50 anni, dipendente di una ditta di giardinaggio della provincia di Piacenza, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione nell’area esterna di una abitazione privata. Si trovava in cima a una scala per la potatura di una pianta quando, per motivi da chiarire, è caduto, battendo violentemente la testa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, contattati da un collega che si trovava con il 50enne in quel momento: considerate le lesioni riportate dall’uomo, gli operatori sanitari hanno deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.