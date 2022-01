Dal primo febbraio obbligo di green pass base per accedere agli uffici comunali

Il Comune di Piacenza ricorda che a partire da martedì 1° febbraio – come avverrà in tutta Italia, a seguito del decreto legge n. 1 del 7 gennaio scorso – sarà necessario possedere ed esibire il green pass, anche per gli utenti, per poter accedere agli uffici pubblici.

Le norme sull’obbligo della certificazione verde non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai cittadini esenti sulla base di idonea certificazione medica. Per tutti gli altri, occorrerà invece mostrare il green pass, anche nella modalità base (tampone antigenico con validità di 48 ore o molecolare valido 72 ore).

Il Comune ricorda, tuttavia, che la maggior parte delle pratiche è in ogni caso gestibile online, senza doversi recare presso le sedi comunali, attraverso l’area “Servizi” del sito www.comune.piacenza.it. Sul sito sono, inoltre, disponibili i recapiti telefonici e di posta elettronica per contattare gli uffici di interesse.