Stop all’emergenza smog: domenica ecologica il 30, da lunedì 31 le consuete limitazioni

L’odierno bollettino Arpae decreta, per Piacenza così come per le province di Forlì-Cesena e Rimini, il termine dell’emergenza conseguente al superamento dei livelli di Pm10.

Se domani, sabato 29 gennaio, non sarà in vigore alcuna limitazione, domenica 30 si conferma l’appuntamento con la giornata ecologica, che dalle 8.30 alle 18.30 determina lo stop alle auto e veicoli commerciali a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, mezzi a diesel sino alla tipologia Euro 4 compresa, doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, ciclomotori e motocicli a due tempi di queste ultime categorie.

Da lunedì 31 gennaio, riprenderanno le consuete misure previste, dal lunedì al venerdì, dal Piano aria integrato regionale: divieto di circolazione per tutte le tipologie di mezzi sopraccitate, con la sola esclusione dei diesel Euro 4.Area degli allegati