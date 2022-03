Guerra, aiuti anche per gli animali domestici. Bravaccini (Enpa Piacenza): Abbiamo contatti con soci e volontari di nazionalità Ucraina” – AUDIO

Guerra, aiuti anche per gli animali domestici. Bravaccini (Enpa Piacenza): Abbiamo contatti con soci e volontari di nazionalità Ucraina”. Il Ministero della Salute ha autorizzato l’accesso nel nostro Paese dei profughi ucraini con i loro animali da compagnia in deroga all’attuale normativa per la movimentazione degli animali domestici nell’Unione Europea.

Da nord a sud – spiega il Capo Nucleo Enpa a Piacenza Michela Bravaccini – ci siamo impegnati a dare disponibilità da ogni canile, gattile o rifugio per l’accoglienza. Inoltre abbiamo aperto un canale di contatti diretti con soci e volontari Enpa di nazionalità Ucraina per ogni richiesta di intervento. Sempre tramite questi canali ci stiamo prodigando per inviare cibo e medicinali per gli animali rimasti dove c’è la guerra.

La situazione è drammatica anche per gli animali da compagnia

Purtroppo in una guerra chi non è vittima? Tutti. Bisogna solo sperare che questo paese possa tornare al più presto vita pacifica. Comunque Enpa c’è! In particolare anche attraverso una mail per chi avesse bisogno di aiuto: ucraina@enpa.org .

Guerra, aiuti anche per gli animali domestici. Bravaccini (Enpa Piacenza) – AUDIO INTERVISTA

La nota stampa di Enpa

Abbiamo chiesto al Ministro degli Esteri la conferma della possibilità che i nostri connazionali nonché i rifugiati possano riportare in Italia gli animali senza la certificazione che al momento nessuna autorità locale è in grado di rilasciare (in molti Paesi, soprattutto confinanti con Ucraina, è già possibile portare i propri compagni di vita senza burocrazia). E siamo lieti di comunicare che è alla firma la nota del Ministero della Salute che consente l’ingresso in deroga, in Italia, degli animali da compagnia provenienti dalle zone di guerra.