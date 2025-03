Hub urbano e rilancio del centro storico, l’assessore regionale Frisoni: “Da Piacenza un progetto innovativo” – AUDIO

Questo pomeriggio la sala del Consiglio comunale ha ospitato l’incontro tra l’assessore regionale al Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni, e i rappresentanti di tutte le realtà che compongono la Cabina di regia per il commercio. Frisoni ha definito Piacenza una città che può offrire molto dal punto di vista turistico e ha annunciato importanti novità sotto l’aspetto del rilancio del commercio. Si è parlato del cosiddetto hub urbano.

L’HUB URBANO

L’Hub Urbano della Città di Piacenza coinvolge il perimetro del centro storico: un’area caratterizzata da una pluralità di imprese, funzioni e soggetti. Le imprese del settore commerciale e di servizi presenti svolgono un ruolo strategico per potenziarne l’attrattività, promuovere la rigenerazione del tessuto urbano e la valorizzazione di tutte le economie locali.

Attraverso la L.R. 12/2023 la Regione Emilia-Romagna favorisce lo sviluppo dell’economia urbana verso modelli innovativi di riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore competitività, attrattività e resilienza dei territori e del sistema imprenditoriale e rispondere più efficacemente ai cambiamenti negli stili di vita e di consumo.

“Sicuramente è un progetto molto innovativo e ringrazio la Sindaca, Katia Tarasconi, ma anche tutta la Giunta, le associazioni, tutti coloro che hanno partecipato. Piacenza si appresta a candidare un progetto che è molto accogliente: oltre alle associazioni come Confcommercio e Confesercenti, che sono quelle che un po’ in tutta la regione stanno accompagnando questi progetti, in realtà c’è un’apertura molto ampia del tavolo e questo sicuramente è un ottimo segnale e vedremo insomma di capire come potrà il tutto proseguire”.

Le parole dell’assessore Frisoni

“Quello che vi posso dire è che la Regione Emilia-Romagna nel suo bilancio ha confermato le risorse per gli investimenti che seguiranno questi hub urbani. Ci sarà un bando poi a cui sono sicura che anche il Comune di Piacenza ovviamente parteciperà. Quindi l’obiettivo della Regione è non solo di supportare gli studi di fattibilità, ma poi di fare in modo che quelle idee che emergono negli studi di fattibilità possono essere concretamente realizzate nella nostra Regione”.

“Sul triennio si parla di 15 milioni di euro per gli investimenti e ci sono anche 5 milioni di euro per supportare le altre attività di progettazione, per cui è un insieme di risorse importanti perché proprio sul commercio c’è tantissima attenzione per cercare di rivitalizzare i nostri centri storici, le nostre città e farlo sicuramente in un modo innovativo”.