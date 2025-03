Volley – La VAP già al lavoro in vista della prossima stagione: arriva la riconferma di coach Simone Mazza

La Volley Academy Piacenza (VAP) è già all’opera nella pianificazione della prossima stagione sportiva: il primo tassello riguarda l’area tecnica ed in particolare l’importante riconferma di coach Simone Mazza nel ruolo di allenatore delle squadre Under 14/13, un ruolo che lo vedrà sulla panchina della Academy per il terzo anno consecutivo dopo le esperienze, tra le altre, in realtà di grande caratura per il giovanile come Orago e Igor Volley Novara.

Spiega coach Mazza

«Sono arrivato da Novara alla VAP con il settore dedicato ad Under 13 e 14 da costruire, quanto fatto quest’anno è un ulteriore mattoncino nel lavoro che finora ho svolto. Mi fa molto piacere per la fiducia, questa riconferma ha un grande valore: sono in un grande contesto vicino a casa che mi permette di lavorare bene».

Nella stagione attuale Simone Mazza sta affrontando tre diversi campionati (Under 13 Territoriale, Under 14 Regionale e Seconda Divisione): in regione la sua squadra ha conquistato l’accesso al girone dove si giocherà l’accesso alle Final Four di categoria mentre in Seconda Divisione l’esperienza al cospetto di formazioni molto più esperte sta dando ulteriori frutti in termini di esperienza di gioco.

Nella formazione guidata da coach Mazza spiccano infine le convocazioni per gli allenamenti della selezione regionale con la ciliegina sulla torta della chiamata di Giulia Tencati allo Stage di Qualificazione nazionale femminile tra l’8 e il 10 dicembre scorsi al Centro Pavesi di Milano. «A proposito di mattoncini – conclude Mazza – Spero di aggiungerne altri in questo senso puntando più in alto».