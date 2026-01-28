I limiti del mercato e le sfide delle nuove disuguaglianze, incontro a Piacenza all’Università Cattolica il 29 gennaio

La Sezione di Piacenza dell’UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti organizza per giovedì 29 gennaio alle ore 18.30 un incontro con il prof. Markus Krienke, Ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini, Professore di Antropologia filosofica presso la Pontifica Università Lateranense.

L’incontro, dedicato a “I limiti del mercato e le sfide delle nuove disuguaglianze”, si terrà presso il Campus di Piacenza dell’Università Cattolica, in aula 16, e sarà aperto al pubblico.

Markus Krienke è Professore Ordinario di Filosofia moderna ed Etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano e Direttore della Cattedra Rosmini. Inoltre, insegna Antropologia filosofica alla Pontificia Università Lateranense e Dottrina sociale della Chiesa alla Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale di Milano. È membro dell’Accademia Europea delle Scienze e delle Arti e del Comitato scientifico italiano della Fondazione Konrad Adenauer, nonché Senior Fellow del Centro Tocqueville-Acton. Inoltre, è membro dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID) in Lombardia. Nei suoi studi si occupa del pensiero di Antonio Rosmini, della metafisica nei tempi moderni, di temi di filosofia politica e diritti umani, delle questioni etiche dell’economia, dell’Europa, e ultimamente delle sfide derivanti dall’Intelligenza Artificiale e dal trans e post umanesimo.

