Lavori di manutenzione straordinaria al centro di raccolta di Via XXIV Maggio

28 Gennaio 2026 Redazione FG Attualità
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

Il prossimo 2 febbraio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinari della pavimentazione nel Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio a Piacenza.

La durata complessiva delle opere è prevista in circa due settimane. Per eseguire i lavori in sicurezza è prevista la chiusura del Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio dal 02/02/2026 al 14/02/2026 compresi.

Restano attivi gli altri Centri di Raccolta

Centro di Raccolta di Via Pastore (angolo via Farnesiana)

dal 1/4 al 30/10: dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 – 15.30/19.00, sabato 8.00/19.00 e domenica 15.00/18.00

dal 1/11 al 31/3: dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 – 15.30/18.30, sabato 8.00/18.30 e domenica 15.00/18.00

• Strada Valnure (CdR informatizzato)

dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 – 15.30/19.30, sabato 8.00/20.00 e domenica 9.00/12.00

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover