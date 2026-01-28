Lavori di manutenzione straordinaria al centro di raccolta di Via XXIV Maggio

Il prossimo 2 febbraio avranno inizio i lavori di manutenzione straordinari della pavimentazione nel Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio a Piacenza.
La durata complessiva delle opere è prevista in circa due settimane. Per eseguire i lavori in sicurezza è prevista la chiusura del Centro di Raccolta di Via XXIV Maggio dal 02/02/2026 al 14/02/2026 compresi.
Restano attivi gli altri Centri di Raccolta
Centro di Raccolta di Via Pastore (angolo via Farnesiana)
dal 1/4 al 30/10: dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 – 15.30/19.00, sabato 8.00/19.00 e domenica 15.00/18.00
dal 1/11 al 31/3: dal lunedì al venerdì 8.00/12.30 – 15.30/18.30, sabato 8.00/18.30 e domenica 15.00/18.00
• Strada Valnure (CdR informatizzato)
dal lunedì al venerdì 8.00/13.00 – 15.30/19.30, sabato 8.00/20.00 e domenica 9.00/12.00