Un vero incubo per una donna residente a Bosco Tosca. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa. La donna ha raggiunto il bagno per concedersi una doccia. Improvvisamente ha iniziato a sentire dei rumori. In poco tempo ha realizzato che intrusi si erano introdotti in casa. Immediatamente ha iniziato a urlare con tutta la forza che aveva in corpo. I malviventi, credendo forse che la casa fosse vuota, sono fuggiti.