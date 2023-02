Baschirotto segna alla Cremonese e regala la maglia agli ex compagni della Vigor Carpaneto

Il Lecce ha vinto 2-0 contro la Cremonese nel match valido per la 21a giornata di campionato. A timbrare il primo gol dei salentini, in trasferta allo Zini, è stato Federico Baschirotto: un giocatore che in provincia di Piacenza conosciamo molto bene. Il difensore veneto, infatti, ha giocato per una stagione con la maglia della Vigor Carpaneto del patron Rossetti, club che quattro anni fa militava in Serie D.

Ieri pomeriggio, Dario Mastrototaro, Elia Favari e Matteo Burgazzoli, tre compagni di quell’avventura oggi in forza all’Agazzanese, sono andati a salutare Baschirotto al termine del match.