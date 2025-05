I “Punti di vista” di Andrea Amorini: il bilancio di una stagione complicata

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Si chiude con un pareggio una stagione complicata e decisamente sotto le aspettative. Quello che dovevamo dire lo abbiamo già analizzato l’ultima volta. Ad oggi si aggiungono in primis lo strascico di polemiche tra Rossini e Gatti, che era decisamente atteso, e che speriamo rappresenti la chiusura di una stagione di veleni all’interno della società e la news detta ai nostri microfoni dal direttore Francesco Fiorani già conosciuta dagli addetti ai lavori ma non ancora ufficializzata: De Vitis ritorna solo ad occuparsi del settore giovanile lasciando a Zerminiani l’onere e l’onore di occuparsi di prima squadra.

Ci sta, l’abbiamo detto: il DS sarà giudicato dalla prossima stagione a partire dalla scelta dell’allenatore (Franzini è ai dettagli) e dovrà creare una squadra in grado di competere fino alla fine per vincere il campionato.

Se a dicembre con tante difficoltà ha comunque sbagliato diversi acquisti (vedi Sambou che è stato considerato uno dei motivi di attrito tra Rossini e Zerminiani..) il prossimo anno i suoi errori dovranno essere veramente veniali. La Società non depotenzia il settore giovanile, che sta dando segnali importanti. A livello societario la maggior parte del peso è sulle spalle di Polenghi che deve dimostrare di aver acquisito l’ esperienza necessaria per poterlo fare al meglio.

La chiosa finale è per il tempo, prossima settimana è fondamentale avere già l’allenatore per partire con la squadra. Da li capiremo già tanto.

