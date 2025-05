Baseball – Il Piacenza batte due volte Alghero e allunga la striscia positiva

Il Piacenza Baseball torna dalla Sardegna portando con sé nel volo di rientro due vittorie molto pesanti. Larga quella di gara 1 (16-5) e più striminzita quella di gara 2 (5-4). Diventano così cinque le vittorie messe in fila dai biancorosso che adesso possono cominciare a vantare una classifica interessante.

Gara 1

Piacenza si porta a casa con largo margine gara1 anche se nei primi 4 innings la sua superiorità stenta ad emergere. Il tabellone segna 5-4 per i nostri alla fine del 4° e Catalana sembra in grado di controbattere alle iniziative ospiti. Lo strappo al 5° con 5 punti piacentini segnati senza il supporto di nemmeno una valida. La difesa sarda sbaglia e il pomeriggio del bull-pen isolano è di quelli da dimenticare con 15 basi per balls concesse.

Sul 10-4 il cammino si fa in discesa e c’è il tempo per altri punti che, in particolare i 5 al 7° ( doppio di Chacon e triplo di Hernandez) , fan sì che il match si chiuda prima del tempo per manifesta superiorità. Al di là delle già sottolineate mancanze avversarie è doveroso rimarcare il proficuo lavoro svolto dall’azzeccata rotazione di lanciatori scelta da D’Auria ed inoltre le otto valide tra cui i tripli di Albasi, Marelli ed Hernandez ed il doppio di Chacon.

Gara 2

La rivincita parte sulla falsariga di quanto accaduto nella prima partita, con la differenza che nessun sussulto arriverà a spezzarne l’equilibrio. I lanciatori di casa non sono più in vena di regali e con 15 eliminazioni al piatto terranno in scacco l’attacco biancorosso per lunghi tratti del match. Piacenza illude con 3 punti al 2° ( doppi di Zironi e Carsana) ai quali Catalana risponde al cambio campo (3-2). Pareggio al 5° (3-3) che resta tale quando si entra nell’ultimo terzo. La leggerezza che aveva contrassegnato la seconda parte di gara1 è un lontano ricordo perché a questo punto la tensione si taglia col coltello.

Il nove di D’Auria mette per primo le mani sul match al 7° con 2 punti figli dei singoli di Carsana, Gardenghi ed Hernadez ma giusto il tempo di gioire che Alghero accorcia 5-4. Il finale sembra ancora tutto da scrivere. Piacenza lascia due punti in base all’8° ma tiene duro in extremis grazie a Sanna ed Hernandez che conservano con coraggio il gran lavoro svolto da Da Silva nelle sette difese precedenti. Con merito e sofferenza il Piacenza torna dalla Sardegna col massimo profitto e può forse cominciare a sentirsi più maturo per traguardi importanti.