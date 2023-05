I salumi DOP piacentini a Tutto Food con tre chef ambassador d’eccezione

Il Consorzio Salumi DOP Piacentini partecipa a TUTTO FOOD dall’8 all’11 maggio (Pad. 4 – Stand R09) con un ricco programma di attività. Ben tre chef Ambassador si alterneranno allo stand per far scoprire il gusto unico e inimitabile dei tre Salumi DOP Piacentini declinati in una serie di proposte gastronomiche all’insegna della creatività e versatilità in cucina.

La tre giorni a Tutto Food

Si inizia lunedì 8 maggio con Daniele Reponi che propone le sue proposte di AperiDOP Piacentino, per ogni salume DOP. In pratica si tratta di piccoli panini, facili e veloci da realizzare senza cottura degli ingredienti, ma con gustosi abbinamenti, quindi, adatti anche ai Bar che non hanno una cucina. Una ottima e gustosa alternativa alle olive e patatine fritte per l’Happy Hour, che recupera in pieno la tradizione dell’aperitivo italiano, valorizzando al contempo eccellenze della tradizione alimentare tutelata.

Martedì 9 maggio è il turno di Danilo Gatti che proporrà il Batarò, un pane artigianale particolare, tipico della tradizione del territorio piacentino, che è cavo all’interno, l’ideale da farcire con i Salumi DOP Piacentini. La sua duplice proposta prevede Batarò classico con Pancetta piacentina DOP e gorgonzola e Batarò con Coppa piacentina DOP e crema di asparagi.

Infine, mercoledì 10 maggio è il turno di Paco Zanobini, lo chef che coniuga tradizione e innovazione, che proporrà un finger food a base di Coppa piacentina DOP con mousse di ricotta, crema di piselli freschi e semi di girasole.

Durante i 4 giorni di manifestazione sarà possibile assaggiare i Salumi DOP Piacentini anche in purezza e in abbinamento con i Vini DOC dei Colli Piacentini.

Commenta Roberto Belli, direttore del Consorzio Salumi DOP Piacentini: “Non potevamo non esserci a questa importante fiera di settore. Fiera che richiama l’attenzione e partecipazione, in particolare, dei buyer internazionali che costituiscono un importante canale di accesso a quei mercati esteri il cui sviluppo è strategico per l’export dei nostri salumi tutelati”.