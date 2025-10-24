“Ictus e dintorni… cosa c’è di nuovo?”, alla ex chiesa del Carmine una giornata di studio

Una giornata di approfondimento dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla riabilitazione dell’ictus, una delle principali cause di disabilità acquisita nell’adulto.

Sabato 25 ottobre, dalle 9 alle 17, la ex chiesa del Carmine di Piacenza (piazza Casali 10) ospiterà l’evento formativo “Ictus e dintorni… cosa c’è di nuovo?”, promosso dall’Azienda Usl di Piacenza e accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie.

Sotto la responsabilità scientifica di Roberto Antenucci e Giuseppe Rocca, l’iniziativa riunirà specialisti di diverse discipline per condividere le più recenti innovazioni nella diagnosi, nella gestione clinica e nei percorsi riabilitativi dopo un ictus.

Nel corso della mattinata verranno affrontati i temi più attuali della ricerca e della pratica clinica: l’intelligenza artificiale applicata alla diagnosi precoce, le terapie anti-amiloide, la riabilitazione motoria e cognitiva, la neuroplasticità e la gestione della cronicità. Ampio spazio sarà inoltre dedicato ai bisogni meno visibili dei pazienti, come l’incontinenza, la malnutrizione e le conseguenze psicologiche che seguono l’evento acuto.

La seconda parte della giornata si concentrerà sul ruolo delle associazioni nella fase cronica della malattia, con l’esperienza di A.L.I.Ce. Piacenza ODV e la testimonianza diretta di un percorso di recupero linguistico e personale dopo l’afasia.

«L’obiettivo dell’incontro – spiegano i responsabili scientifici Antenucci e Rocca – è creare un momento di confronto tra professionisti, per condividere esperienze e conoscenze che permettano di migliorare i percorsi di cura e di riabilitazione delle persone colpite da ictus. La complessità di questa patologia richiede uno sguardo integrato, in cui neurologi, fisiatri, logopedisti, psicologi e terapisti lavorino insieme per accompagnare il paziente nel lungo percorso del recupero».

Tra i relatori figurano professionisti provenienti da Piacenza, Fiorenzuola, Milano, Roma e altri centri di riferimento, in un confronto che valorizza l’integrazione tra competenze cliniche, riabilitative e psicologiche.

A conclusione della giornata, alle 18, è previsto un concerto del Coro Afasici di Fossano presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza (via Santa Franca 35), come momento simbolico di inclusione e rinascita attraverso la musica.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy