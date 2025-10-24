Primo in regione, il Conservatorio sigla un contratto che valorizza il merito

Grande soddisfazione al Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di Piacenza per la firma della Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa di istituto (CCNI) relativa al personale docente, tecnico e amministrativo del comparto Istruzione, Università e Ricerca – sezione Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM).

Il Conservatorio piacentino è il primo in Emilia-Romagna, in ordine di tempo, ad aver sottoscritto questo importante accordo con le organizzazioni sindacali GILDA-UNAMS, FLC CGIL e CISL, un risultato che testimonia la qualità del dialogo istituzionale e la capacità dell’ente di porsi all’avanguardia nel panorama dell’alta formazione musicale.

Il presidente e il direttore del Conservatorio, Massimo Trespidi e Roberto Solci, hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando come la firma del contratto rappresenti “un passo concreto verso una gestione più moderna, equa e partecipata delle risorse umane, nel pieno rispetto dei diritti e delle professionalità di tutto il personale”.

L’accordo appena sottoscritto introduce criteri più chiari e condivisi per la distribuzione delle risorse economiche accessorie, promuovendo una maggiore valorizzazione del merito e delle competenze sia del personale docente sia di quello tecnico e amministrativo. Particolare attenzione è riservata alla formazione e all’aggiornamento professionale, considerati strumenti fondamentali per garantire la qualità dell’offerta formativa e la crescita dell’istituzione.

La contrattazione prevede inoltre misure volte a favorire il benessere organizzativo, a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità accademica e a sostenere la partecipazione attiva dei lavoratori ai processi decisionali, in un’ottica di collaborazione e responsabilità condivisa.

“Essere il primo Conservatorio dell’Emilia-Romagna, e tra i primi tre in Italia a concludere la contrattazione integrativa – dichiara il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi – è motivo di orgoglio e testimonia l’impegno del Nicolini nel promuovere relazioni sindacali improntate alla trasparenza e al rispetto reciproco. È un segnale forte di coesione e di fiducia nel futuro della nostra istituzione. Ringrazio inoltre il direttore amministrativo Maria Cristina Cremaschi per la predisposizione del contratto e le organizzazioni sindacali e rsu per le trattative che si sono svolte in un clima di serenità e collaborazione “.

“Con questa firma, il Conservatorio conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per l’alta formazione musicale, ma anche di modello di buona amministrazione e innovazione organizzativa nel sistema AFAM” conclude il direttore Roberto Solci.

