Il caccia F-104 lascia la Cattolica. La decisione nel 2019: “Richiamo alla guerra”. L’ateneo: “Ora più spazio per gli studenti”

Aveva sollevato non poche polemiche la decisione dell’Università Cattolica di Piacenza di rimuovere il caccia F-104 dal proprio giardino. Una decisione che risale all’aprile 2019. Un monumento dedicato al fondatore padre Agostino Gemelli, appassionato di volo. Una decisione che il direttore Mauro Balordi prese trattandosi di un monumento che “richiama alla guerra”. Nonostante le polemiche sorte dopo quella scelta, la delibera aveva visto la luce.

La notizia della rimozione ebbe risalto nazionale e sul caso intervenne anche il generale Dino Tricarico, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, che quell’aeroplano ha pilotato per centinaia di ore e diretto in molte operazioni, compreso il conflitto nei Balcani.

“Queste cose – affermò Tricarico ad Ansa- le sentivo dire 30 anni fa dalle organizzazioni pacifiste, ma devo constatare che ci sono preconcetti duri a morire. L’F-104 nasce come un sistema di difesa aerea e molti di questi aeroplani sono stati destinati a proteggere i cieli d’Italia da qualsiasi pericolo”.

Nonostante le polemiche, oggi il monumento è stato ufficialmente rimosso. Dall’università Cattolica fanno sapere che lo spazio lasciato libero dal velivolo servirà per ampliare l’ateneo con nuove strutture. Il destino del monumento invece è ancora incerto. L’ipotesi più accreditata è che possa essere collocato a Volandia, il più grande museo aeronautico italiano, nonché uno dei maggiori a livello europeo, che si trova a Somma Lombardo, in provincia di Varese.