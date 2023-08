Serie A2 – Al via la campagna abbonamenti dell’Assigeco Piacenza: “Spettacolo ASSIcurato”

L’Assigeco Piacenza lancia ufficialmente la propria campagna abbonamenti “Spettacolo ASSIcurato”. La firma di Malcolm Miller ha chiuso definitivamente il roster, e la squadra in data odierna, dopo aver svolto le consuete visite mediche e i test fisici, si appresta a iniziare l’attività sportiva con il primo allenamento aperto a tutti i tifosi alle ore 18:00 presso il Campus di Codogno in vista dei primi impegni ufficiali in Supercoppa e dell’esordio casalingo in campionato il 1° ottobre contro Rimini.

Sottoscrivendo l’abbonamento sono assicurate 16 partite casalinghe della formazione biancorossoblu (11 di regular season + 5 di seconda fase), una in più rispetto alla passata stagione, ma soprattutto chiunque scelga di acquistarlo potrà ricevere in omaggio la fantastica sciarpa Assigeco.

Tutti coloro che fossero interessati a sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2023/2024 potranno effettuare la prenotazione con le seguenti modalità: