Il cane Ector della polizia locale in pensione anticipata? Zandonella (Lega): “Dalla giunta repulsione per le unità cinofile, almeno destinatelo alle guardie zoofile”

A seguito delle ultime decisioni dell’amministrazione comunale in merito al futuro dell’unità cinofila della Polizia Locale di Piacenza, il consigliere della Lega Luca Zandonella ha depositato un’interrogazione: “Purtroppo l’attuale amministrazione ha deciso di far terminare anzitempo il prezioso lavoro di Ector, pensionandolo e destinandolo al conduttore. Se la decisione fosse confermata, si tratterebbe di uno spreco di risorse pubbliche, in quanto per la nascita dell’unità cinofila sono stati utilizzati fondi provenienti dal Ministero dell’Interno. Sottolineo infatti che è ancora in grado di lavorare: le perizie eseguite dicono come allo stato attuale sia preferibile non farlo lavorare in contesti con troppe persone, ma – a titolo di esempio – potrebbero comunque svolgere il suo ruolo di controllo nelle aree verdi, per le perquisizioni negli appartamenti o nelle auto durante controlli stradali. Tra l’altro – continua il consigliere della Lega – l’ultima perizia consiglia chiaramente una “valutazione con Medico Veterinario Esperto in Comportamento” per una corretta gestione, ma non risulta che sia stata eseguita: dismetterla quindi frettolosamente pare proprio una ripicca politica”.

“Allo stesso tempo però c’è anche un’altra possibilità, se proprio l’amministrazione di sinistra dovesse confermare una repulsione per le unità cinofile anti-droga: destinarlo alle guardie zoofile, che ringrazio perché si sono proposte di prendere in carico Ector gratuitamente per poterlo far lavorare nell’ambito delle loro attività e con le Polizie locali piacentine, quindi a costo zero per il Comune di Piacenza. La scusa quindi dei costi eccessivi per il suo mantenimento – conclude Zandonella – è decaduta: ora capiremo se si è voluto affossare un progetto solo perchè proveniente dalla passata amministrazione o se a Palazzo Mercanti qualcuno tiene davvero al futuro del nostro amico a quattro zampe”