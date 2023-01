Volley, Serie B2 – Il Fumara Everest fa 13: superata anche un’insidiosa Volley Davis

Il Fumara Everest tocca quota tredici vittorie cementando la prima posizione in classifica e mantenendo così l’imbattibilità per tutto il girone di andata che va in archivio. I tre punti con Volley Davis arrivano al termine di una partita tutt’altro che semplice e lineare per le biancoblu che nei nove metri avversari trovano tanto agonismo, buone difese e servizi efficaci. Serve grande attenzione nei momenti critici dei tre set disputati per portare a casa l’intera posta in palio.

Coach Mazzola manda in campo Gemma e Hodzic a comporre la diagonale, Ducoli e Scarabelli bande, Guaschino e Nedeljkovic al centro con Fizzotti libero.

Avvio di gara in equilibrio con Volley Davis a rispondere agli attacchi biancoblu, c’è il muro di Guaschino per l’otto pari. Il Fumara Everest arriva al primo strappo sul punteggio di 13-9, c’è timeout per la formazione mantovana che prova ad organizzare le contromisure (15-13) fino ad agganciare lo score sul 15-15. Ducoli e Scarabelli riportano avanti le biancoblu, Nedeljkovic firma il 19-16. Le ospiti però non si scompongono e volano sul 20-21: servono un timeout e un altro allungo per il 25-22.

Volley Davis apre con maggior convinzione il secondo parziale spingendo in battuta (3-8): coach Mazzola chiama timeout ed il Fumara Everest trova un break di 5-0. Si duella pallone su pallone (15-14) ma le biancoblu riprendono l’iniziativa (19-15) mantenendosi avanti: la volata decisiva la tira Ducoli, il set si chiude 25-18 con il primo tempo di Guaschino.

Il MioVolley riprende da dove aveva interrotto con Hodzic a premere sui nove metri avversari (5-1), le mantovane però si riportano sotto ancora una volta sotto e trovano il sorpasso (9-11). Per il Fumara Everest servono allora gli attacchi di Scarabelli, con una pipe che vale il 15-13, e Nedeljkovic per rimettere davanti la testa (17-14). L’ultimo colpo di coda ospite non basta: le biancoblu chiudono definitivamente 25-22.

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY-VOLLEY DAVIS 2C 3-0

(25-22; 25-18; 25-22)

FUMARA EVEREST MIOVOLLEY: Gemma 1, Hodzic 10, Scarabelli 15, Ducoli 10, Guaschino 8, Nedeljkovic 7, Fizzotti (L). NE: Bianchini, Cornelli, Galibardi, Molinari, Viola, Passerini (L). All. Mazzola-Falco

VOLLEY DAVIS 2C: Piccinini 3, Pupita, Mozzi, Mazzola 2, Zacche 1, Fedrizzi 15, Ferrarini 4, Gorni 6, Guarnieri 9, Marani (L). NE: Girelli, Pellegrini, Zaffalon, Sandri (L). All. Pinzi-Pavan