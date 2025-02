Il Comune nega l’autorizzazione al circo con gli animali a pochi giorni dall’arrivo? E’ bufera

Il Comune nega il permesso al circo, gli organizzatori annunciano ricorso al TAR. Il circo Greca Orfei era in programma a Piacenza dal 21 febbraio al 9 marzo, con il tendone che avrebbe dovuto trovare posto in viale Dell’Agricoltura. Ma il Comune di Piacenza pare abbia negato l’autorizzazione. Sulle motivazioni non vi è ancora la massima chiarezza.

Se da una parte di parla di questioni burocratiche e amministrative, dall’altra potrebbe esserci la volontà della giunta di contrastare gli spettacoli circensi che prevedono la presenza di animali.

E sulla locandina dello spettacolo in questione si legge a caratteri cubitali: “Finalmente è tornato il grande circo con animali”. Come detto, gli organizzatori della famiglia Mavilla Orfei hanno annunciato ricorso al TAR.