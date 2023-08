Il Piacenza Calcio è condannato, la prossima stagione, a giocare in Serie D. Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto il reclamo del Perugia, squadra che puntava alla riammissione in Serie B, soluzione che avrebbe liberato un posto in Serie C per il Piace. La decisione del Consiglio di Stato conferma, di fatto, quanto deciso lo scorso 2 agosto dal Tar.