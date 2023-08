Turismo in forte crescita nel Piacentino, oltre 157 mila visitatori nei primi sette mesi dell’anno

Nei primi sette mesi dell’anno, in provincia di Piacenza sono arrivati oltre 157mila turisti, il 7,6% in più rispetto al 2022, mentre i pernottamenti sono cresciuti del 6,9% rispetto al 2022. Nel capoluogo i turisti sono stati 85mila e 500 (+10,3% gli arrivi e +4% i pernottamenti). Sono i dati provenienti dalla Regione che fotografano un trend positivo generalizzato.

Tiene il turismo a luglio in Emilia-Romagna, grazie soprattutto al grande ritorno degli stranieri che scelgono tutte le mete turistiche regionali – mare, montagna, terme e città d’arte – facendo registrare un +10,3% per gli arrivi e un +9,2% per le presenze sul 2022. E un aumento dei turisti tedeschi pari al +7% per quanto riguarda gli arrivi e al +6,9% per i pernottamenti.

Unica flessione interessa invece i turisti italiani alle prese con gli effetti della difficile congiuntura economica: -5,8% arrivi e -5,6% presenze.

Questa, in sintesi, la fotografia dell’andamento turistico in Emilia-Romagna secondo i dati provvisori Istat elaborati dall’Ufficio statistica regionale.