“Mëtta i sòd”, il distributore self service ti parla in dialetto piacentino: succede in via Farnesiana

Vi avvicinate alla pompa di benzina della colonnina self service per rifornire la vostra auto. Come spesso accade, lo schermo vi permette di scegliere la lingua con cui il computer comunicherà con voi. Italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo…lingua locale. In che senso? Premete quest’ultimo pulsante e la macchinetta inizierà a parlarvi in…dialetto piacentino. Non è uno scherzo, ma la curiosa iniziativa del titolare della pompa di benzina Eni di via Farnesiana. Volete un assaggio? Ecco di seguito una dimostrazione tratta da alla pagina Facebook del geniale gruppo Piacenza Memes che una volta saputa la notizia non poteva non ascoltare con le proprie orecchie.

https://www.facebook.com/PiaceMemes/videos/1395056167656099