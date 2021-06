Il Fiorenzuola scrive la storia: dopo 19 anni è di nuovo Serie C

Dopo 19 anni di digiuno, il Fiorenzuola è ufficialmente promosso in Serie C e torna meritatamente nel calcio professionistico. Al termine di una stagione solida e di grande calcio espresso dai ragazzi di mister Tabbiani, il successo per 2-0 sul campo del Sasso Marconi regala all’ultima giornata il sogno alla società di Pinalli. Vittoria sicuramente frutto della compatezza e della coesione del gruppo, ma anche delle prestazioni delle individualità, con Bruschi che arriva a 30 reti in stagione.

La partita

Secondo tempo

93′ E’ finita!!! Il Fiorenzuola dopo un digiuno di 19 anni torna in Serie C e nel calcio che conta. Sasso Marconi battuto 2-0.

87′ Occasione finale con Arrondini su assist di Saia, ma para Campi.

81′ Ultimo cambio per i rossoneri: spazio per il giovane Baldini che subentra ad Esposito. L’Aglianese sta conducendo 3-2.

75′ Tra le fila del Sasso Marconi, fuori Fiorentini e dentro Baietti. Nel Fiorenzuola chiude a trenta reti stagionali bomber Bruschi, che lascia spazio a Saia.

71′ Terzo cambio per il Fiorenzuola: fuori capitan Guglieri per Carrara.

66′ Fuori Michelotto e dentro Oneto.

65′ Raddoppio del Fiorenzuola!!! Bruschi prima viene steso in area e poi trasforma il calcio di rigore. 0-2 e trentesimo centro stagionale del 10 dei rossoneri.

64′ Occasionissima di Bruschi con il destro ad incrociare, ma termina a lato della porta difesa da Campi.

62′ Primo cambio nella formazione locale.

58′ Partita in questo momento molto equilibrata, con il gioco che si sviluppa prevalentemente a centrocampo.

46′ Subito corner per i padroni di casa: conclusione da fuori di Palmieri, ma la palla termina alta.

45′ Rientrano in campo le squadre. Sasso Marconi in possesso della palla.

Primo tempo

46′ Termina il primo tempo. Fiorenzuola sempre in vantaggio per 1-0 con la 29esima rete stagionale di bomber Bruschi. Aglianese in vantaggio 2-0.

42′ Vantaggio del Fiorenzuola!!! Michelotto la crossa al centro, dove Bruschi da un passo appoggia di testa in rete. 0-1.

41′ Bruschi reclama una trattenuta in area, ma l’arbitro lascia proseguire.

39′ Occasione per Michelotto con il sinistro a giro, che termina però a lato.

35′ Ennesimo corner per il Fiorenzuola. Bruschi chiama lo schema, ma la retroguardia gialloblu respinge.

33′ Bruschi porta a casa una punizione sull’out di sinistra: il 10 cerca le torri, ma Campi respinge di pugno.

31′ Il Sasso Marconi sta giocando a viso aperto, non avendo nulla da perdere. Il Fiorenzuola si è reso più pericoloso, ma non è ancora riuscito a trovare la via del gol.

30′ Traversa clamorosa di Esposito da fuori! Bellissima conclusione dell’italoamericano che si stampa in pieno sul legno della porta di Campi.

28′ Sostituzione per il Fiorenzuola: fuori Stronati e dentro Colantonio

24′ Secondo calcio d’angolo per il Fiorenzuola: la palla arriva a Ferri che incespica e viene ribattuto dalla retroguardia locale.

21′ Corner anche per i padroni di casa.

20′ Ammonito Stronati.

18′ Michelotto, uno dei migliori fino a questo momento, recupera sull’out di destra, serve Oneto, che tenta la conclusione dalla distanza ma termina alta sopra la porta di Campi.

16′ Primo corner del match per il Fiorenzuola: Bruschi la mette dentro per Stronati che manca la palla, sciupando un’altra occasione ghiotta.

15′ Si fa vedere nei pressi di Battaiola anche il Sasso Marconi, ma la punizione battuta diretta verso la porta termina a lato. Vantaggio, intanto, dell’Aglianese.

6′ Ancora in attacco gli ospiti: Olivera servito sulla corsa da Michelotto arriva a tu per tu con Campi, ma calcia davvero male. Il guardalinee in ogni caso aveva alzato la bandierina per fuorigioco.

2′ Subito pericoloso il Fiorenzuola: Perseu apre per Michelotto, palla al centro, ma Campi si fa trovare pronto.

1′ Tutto pronto al “Carbonchi”. Inizia la gara.

Le formazioni ufficiali

Sasso Marconi (4-2-3-1): Campi; Magli, Pedrelli, Serra, Magliozzi; Galassi, Palmieri; Monti, Falanelli, Thiam; Fiorentini. All. Della Rocca.

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Olivera, Potop, Ferri, Guglieri; Perseu, Stronati, Esposito; Michelotto, Oneto, Bruschi. All. Tabbiani.

