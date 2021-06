Tragico incidente alla Barabasca, con la moto si schianta contro un’auto e perde la vita

Si schianta contro un’auto, muore un motociclista. I fatti sono accaduti questa mattina, nella zona di Fiorenzuola. Un uomo di 47 anni stava viaggiando in sella alla propria moto lungo la Provinciale 462. Giunto nei pressi del casello autostradale, per motivi da chiarire, il centauro si è schiantato contro una vettura.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ausilio dell’eliambulanza.

Ma all’arrivo dei sanitari, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto in carabinieri che hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire l’esatta dinamica del tragico sinistro.