Il Fiorenzuola subisce l’1-2 nei primi 30 minuti; contro la capolista Reggiana è sconfitta per 2-0 – AUDIO

Il Fiorenzuola fa visita in gara infrasettimanale alla capolista Reggiana, nella gara dello Stadio Città del Tricolore – Mapei Stadium valevole per la 25° Giornata Campionato Serie C Girone B Lega Pro.

Le parole di Tabbiani al termine del match

La cronaca

Dopo i primi minuti di possesso palla rossonero, è Pellegrini in contropiede a provare la prima conclusione della gara a giro al 4’; palla fuori sul secondo palo.

Al 12’ al primo vero affondo passa la Reggiana, con Guglielmotti che parte da metà campo, in progressione salta Morello sull’out di destra e centra per Pellegrini, che in torsione di testa sul primo palo mette la palla in porta. 1-0.

Il Fiorenzuola è propositivo e comanda le operazioni del gioco fin dalle retrovie, non riuscendo tuttavia a trovare il modo di sporcare i guantoni a Venturi nei primi 20 minuti di gioco.

Raddoppiano i padroni di casa al 24’, sempre con Guglielmotti che viene imbeccato sull’out di destra e in progressione centra un gran pallone per la girata al volo di Lanini che trafigge ancora Battaiola. 2-0

Il tandem offensivo della Reggiana è di qualità e molto ispirato; al 26’ Pellegrini è lanciato dal pallone dalle retrovie, e appena dentro l’area lascia partire un diagonale su cui Battaiola ci mette i pugni.

Al 33’ si fa vedere il Fiorenzuola, che manovrando prima sulla sinistra libera sulla parte destra del limite dell’area Piccinini, il cui tiro viene messo in angolo da Venturi.

Secondo tempo

Dopo il break dell’intervallo, i rossoneri sprecano la palla per rientrare in partita al 64’, con il neo entrato Stronati che trova un’imbucata geniale per Sereni, il quale quasi nell’area piccola perde il grip per poter calciare a rete da posizione favorevole.

Lanini al 68’ in area con il mancino impegna ancora Battaiola al tuffo sulla sua destra, con la partita che scivola verso la conclusione senza ulteriori occasioni fino al termine nonostante la girandola di cambi operata da entrambe le panchine.

Finisce 2-0 per i padroni di casa, che confermano un trend di vittorie impressionante allungando la propria striscia di vittorie consecutive. Per il Fiorenzuola, l’appuntamento è ora sabato 4 febbraio 2023, quando al Velodromo Pavesi arriverà l’Olbia Calcio.

Reggiana vs Fiorenzuola 2-0

A.C. Reggiana: Venturi; Cigarini © (61’ Muroni); Lanini (72’ Varela Djamanca); Pellegrini (61’ Capone); Luciani; Guiebre; Laezza; Nardi; Guglielmotti (87’ Fiamozzi); Hristov; Kabashi (72’ Vallocchia). All. Diana. A disposizione: Voltolini; Cauz; Rossi; Rosafio; Cremonesi; Montalto; Chiesa.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Bondioli; Sereni (79’ Giani); Mastroianni (72’ Scardina); Quaini; Oddi; Morello (72’ Egharevba); Currarino © (59’ Stronati); Fiorini (79’ Di Gesù); Piccinini; Danovaro. All. Tabbiani. A disposizione: Sorzi; Iselle; Frison; Sartore; Coghetto; Cavalli.

Arbitro: Marotta da Sapri – Assistenti: Allocco da Bra e Cesarano da Castellammare di Stabia – IV Assistente: Cortese da Bologna

Reti: 12’ Pellegrini (R); 24’ Lanini (R)

Il mercato: torna Dimarco, Sussi al Pisa

U.S. Fiorenzuola comunica di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Christian Dimarco a titolo temporaneo da Feralpisalò fino al 30/06/2023. Per l’esterno basso sinistro è un ritorno in rossonero, dove nella stagione 2021/2022 aveva collezionato 25 presenze complessivamente.

U.S. Fiorenzuola comunica che il giocatore Christian Sussi, a cui era legata alla prestazioni sportive temporanee fino al 30/06/2023 da Pisa Sporting Club 1909, è stato richiamato dalla società toscana in forza alla rosa del Campionato Serie B in data odierna.

U.S. Fiorenzuola comunica ufficialmente di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo temporaneo, fino al 30/06/2023, di Marco Bontempi, centrocampista classe 2003 di proprietà di U.S. Sampdoria.