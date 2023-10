Il Fiorenzuola viene superato per 2-1 dalla Triestina al Nereo Rocco

Il Fiorenzuola calcio di Mister Turrini, reduce dalla grande vittoria interna infrasettimanale contro il Vicenza, perde 2-1 in trasferta contro la Triestina al Nereo Rocco.

La cronaca

Sono i padroni di casa a collezionare la prima occasione nitida della gara all’8’, con Germano che dalla destra centra il pallone per il colpo di testa in anticipo da parte di Adorante. Palla fuori sul primo palo.

Con personalità il Fiorenzuola prova a giocarsela alla pari e in modo propositivo, costringendo per qualche minuto la Triestina nella sua trequarti ma trovando il tiro di Di Gesù bloccato centralmente da Matosevic al 14’.

I rossoneri riescono a prendere campo con buone trame di gioco, ma su un passaggio errato di Sussi nella trequarti difensiva il pallone viene recuperato da Lescano che dai 30 metri non ci pensa due volte e calcia in porta trovando la respinta in tuffo di Sorzi.

In un primo tempo equilibrato e con un metro arbitrale anche oltre ‘all’inglese’ è Gonzi al secondo minuto di recupero a calciare da fuori area, con il tiro a giro a rientrare fuori sul secondo palo. Si ripete dopo 60 secondi la scena, con Stronati che dai 25 metri impegna alla respinta con difficolta’ il portiere.

Secondo tempo

Al rientro in campo dagli spogliatoi la Triestina passa avanti al primo affondo; Ciofani al 49’ mette in mezzo da destra un bel pallone, con Lescano che di petto da due passi non puó sbagliare. 1-0.

I padroni di casa provano a premere in avanti per il raddoppio, ma al 61’ sul cross da sinistra di Oddi è Anelli di controbalzo mancino ad esaltare Matosevic in una clamorosa parata.

Il pareggio arriva al 64’; sugli sviluppi di un corner dalla destra Morello crossa dall’angolo dell’area e trova la testata imperiosa di Bondioli. 1-1.

Le squadre provano a vincere su ambo i lati, ma al 75’ è la Triestina a passare di nuovo avanti; Lescano in area trova la contrapposizione di Nelli in scivolata, con quest’ultimo che non riesce a liberare l’area. La palla arriva a Vallocchia che da dentro l’area mette sotto la traversa. 2-1.

Turrini inserisce da subito Di Quinzio, Omoregbe e Beretta per provare a dare nuova linfa al Fiorenzuola, ma Lescano in contropiede all’81’ di mancino spara alto.

Di Quinzio ci prova all’87’ con una rasoiata da fuori area che finisce a lato di poco alla destra di Matosevic, poi nel terzo dei 5 minuti di recupero Omoregbe prova la bomba di mancino su cui il portiere della Triestina deve mettere in angolo.

Il Fiorenzuola esce sconfitto per 2-1 dallo Stadio Nereo Rocco con diverse recriminazioni per un’altra buona prova complessiva che tuttavia non riesce a fruttare punti contro un’avversaria di grande spessore come la Triestina.

Triestina vs Fiorenzuola calcio 2-1

Triestina: Matosevic; Germano (46’ Ciofani); Moretti; Struna; Anzolin; Celeghin (71’ Pierobon); Correia; Vallocchia; D’Urso (22’ El Azrak); Adorante (46’ Redan); Lescano (87’ Rizzo). All. Tesser. A disposizione: Diakitè; Agostino; Malomo; Gunduz; Kacinari; Fofana; Finazzo; Pavlev.

Fiorenzuola calcio: Sorzi; Potop; Nelli (76’ Di Quinzio); Bondioli; Gonzi (52’ Morello); Stronati (86’ Ceravolo); Alberti; Sussi; Oddi; Di Gesù (76’ Beretta); Anelli (76’ Omoregbe). All. Turrini. A disposizione: Guadagno; Roteglia; Seck; Coghetto; Silvestro; Pirola; Musatti.

Reti: 49’ Lescano (T); 64’ Bondioli (F); 75’ Vallocchia (T)