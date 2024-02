Il Fiorenzuola vince anche al Voltini di Crema; è 1-2 alla Pergolettese – AUDIO

Il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani fa visita infrasettimanale allo Stadio Voltini di Crema in un vero e proprio scontro salvezza contro la Pergolettese di Mister Abbate. Lo fa con una emergenza a centrocampo che lo priva nelle ore antecedenti al match sia di Mora che di Gonzi oltre a Di Gesù, uscito malconcio dalla sfida pareggiata per 3-3 contro la Pro Vercelli.

Le parole di Tabbiani a Radio Sound

La cronaca

I rossoneri passano subito in vantaggio, partendo con gran piglio; al 3’ Oneto recupera palla sulla trequarti offensiva e serve Ceravolo in transizione offensiva; il centravanti rossonero a sua volta apre sulla sinistra per Morello, che accentrandosi da sinistra, appena dentro l’area, con la rasoiata di destro mette alle spalle di Soncin. 0-1.

La Pergolettese reagisce cercando di mettere alle corde il Fiorenzuola nei seguenti 5 minuti, con il cross da destra di Bariti al 12’ che trova il tiro al volo di Capoferri, su cui Sorzi respinge ma Caia da due passi non può sbagliare. 1-1. Il Fiorenzuola prova a reagire ancora con Morello, che da fuori area lascia partire un destro al 13’ che finisce di poco sopra l’incrocio al secondo palo.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra ed un’azione insistita a seguire, Morello riesce a centrare dalla sinistra al 26’, con Bondioli in insolita posizione da centravanti a mettere a lato da ottima posizione. Al 33’ grande occasione per la Pergolettese, con Bariti che riesce a seminare il panico a destra e centrare di mancino sul secondo palo, con Figoli che da ottima posizione mette alto.

Il Fiorenzuola torna in vantaggio al 42’ con Ceravolo, che quasi incredibilmente riceve il disimpegno errato della Pergolettese; il centravanti rossoneri si gira verso la porta e apre l’interno a giro all’incrocio, con una pennellata magistrale per l’1-2.

Secondo tempo

Nella ripresa scambio di occasioni da parte dei difensori, con rispettivamente Bondioli prima al 55’ e Piccinini al 58’ che si rendono pericolosi senza però trovare il bersaglio grosso. Al 67’ il neo entrato Alberti riceve palla e trova una bella sponda per l’inserimento di Oneto, uno dei migliori in campo, dalla destra, con il destro ad incrociare del numero 14 rossonero a lato sulla destra di Soncin.

La partita diventa vibrante, con la tensione che ne fa da padrona anche data l’importanza della posta in palio; Piu ci prova con una girata volante dal limite dell’area all’84’, ma il pallone è alto sopra la traversa. Dopo la girandola di cambi ed i 4 minuti di recupero assegnati dall’arbitro Poli, la Pergolettese trova un’occasione clamorosa al 92’ sugli sviluppi di un’azione insistita di Cerasani; sulla mischia seguente al cross, il pallone finisce incredibilmente fuori.

Finisce 1-2 per il Fiorenzuola, che sale a quota 26 punti in classifica inanellando il sesto risultato utile consecutivo.

Pergolettese vs Fiorenzuola 1-2

U.S. Pergolettese: Soncin; Tonoli; Arini (81’ De Luca); Figoli (46’ Jaouhari); Andreoli (65’ Mazzarani); Bariti ©; Piu; Artioli; Capoferri (15’ Cerasani); Piccinini; Caia (46’ Guiu Vilanova). All. Abbate. A disposizione: Cattaneo; Doldi; Bignami.

U.S. Fiorenzuola 1922: Sorzi; Gentile (78’ Sussi); Maffei; Nelli; Bondioli; Oneto; Ceravolo (63’ Alberti); Morello; Cremonesi © (25’ Potop); Musatti (78’ Anelli); D’Amico (63’ Bocic). All. Tabbiani. A disposizione: Bertozzi; Potop; Gonzi; Di Quinzio; Seck; Popovic; Mora; Brogni; Reali.

Arbitro: Poli da Verona – Assistenti: Scribani da Agrigento e Romaniello da Napoli – IV Ufficiale: Scuderi da Verona

Reti: 3’ Morello (F); 12’ Caia (P); 42’ Ceravolo (F)

Note: Recupero: 4’ e 4’ – Ammoniti: Musatti (F); Piccinini (P); Piu (P); Alberti (F) – Calci d’Angolo: 2-4