Il gruppo ceco Elevion acquisisce la Maserati Energia di Sarmato: “Integrati tutti i dipendenti dell’azienda e piena continuità operativa”

Il gruppo Elevion Group, con sede in Repubblica Ceca, annuncia l’acquisizione della società piacentina Maserati Energia Srl e del relativo impianto dedicato al trattamento e alla valorizzazione di rifiuti urbani compostabili.

L’operazione

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di investimenti che Elevion Group ha definito per l’Italia, con 40 milioni di euro già allocati per il 2025 e un impegno complessivo che raggiungerà i 250 milioni di euro al 2030.

Con l’integrazione dell’impianto di Maserati Energia nel proprio portfolio asset, il Gruppo estende le operazioni nella produzione di green gas oltre la già consolidata presenza nel biometano agricolo, affiancando ora una piattaforma dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e speciali compostabili. “Questa operazione segna un’evoluzione importante del perimetro industriale e consolida il ruolo da protagonista del Gruppo Elevion nel settore delle bioenergie in Italia”, dichiara Jaroslav Macek, CEO of Elevion Group.

“Con l’impianto Maserati Energia siamo in grado di presidiare in modo completo la filiera di produzione di green gas e aggiungiamo la valorizzazione dei rifiuti compostabili nel nostro modello Bee Hive di soluzioni ESCO, che integra efficienza energetica, energie rinnovabili e soluzioni digitali in un’unica piattaforma di decarbonizzazione”, sottolinea Claudio Sanna, CEO di Elevion Italy.

L’accordo è stato concluso con Paolo Maserati, CEO del Gruppo Maserati, che porta avanti la storia imprenditoriale della famiglia- attiva da quasi 40 anni nel settore del trattamento rifiuti, e che rimarrà nella società come socio di minoranza, apportando un grande capitale di esperienza e un rapporto consolidato con il territorio.

“Visione industriale orientata al territorio”

“Entrare a far parte di Elevion Group è stata una decisione basata sulla fiducia e sulla condivisione di una visione industriale orientata alla qualità, all’innovazione e al territorio – afferma Paolo Maserati -. Abbiamo scelto Elevion Group perché rappresenta un partner solido, affidabile e capace di valorizzare il lavoro costruito negli anni. Sono certo che questa operazione garantirà continuità alla nostra storia imprenditoriale e aprirà nuove prospettive di crescita per l’azienda e per il nostro team”.

Nessun taglio al personale

Con l’acquisizione entrano a far parte del Gruppo anche tutti i dipendenti dell’azienda, assicurando piena continuità operativa. Elevion Group intende investire e valorizzare le competenze del team di Maserati Energia, integrandolo in una ampia piattaforma industriale per la produzione di green gas e offrendo nuove opportunità di crescita all’interno di un progetto strategico di lungo periodo. Tra le ultime operazioni annunciate in Italia, Elevion Group ha completato l’acquisizione del cluster di tre impianti biogas a Cremona (convertiti alla produzione di biometano), ha siglato un accordo quadro con AB Group per la realizzazione di cinque nuovi impianti biometano tra Emilia-Romagna e Lombardia, e ha avviato una partnership strategica con RDR S.p.A. Società Benefit per integrare le competenze nel water treatment industriale all’interno dell’offerta Bee Hive.

Queste operazioni rafforzano la presenza del gruppo nel settore delle bioenergie e della sostenibilità industriale, consolidando il modello di integrazione tra soluzioni e servizi ESCo come pilastro della strategia end-to-end di decarbonizzazione.

